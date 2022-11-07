Полиция просит отозваться свидетелей аварии на трассе Рига — Сигулда

Госполиция просит отозваться свидетелей ДТП, которое произошло 3 ноября, в 18.29, на 19-м км шоссе Рига — Сигулда — граница Эстонии (волость Гаркалнес Ропажского края).
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Как отмечают в полиции, в это время там произошло столкновение автомобилей Audi A4, VW Jetta и Volvo V70.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086666 или 110.
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