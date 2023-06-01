Полиция просит отозваться свидетелей аварии возле ТЦ Sāga

Полиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 31 мая, в 19.57, на перекрестке улиц Бикеру и Юглас (рядом с торговым центром Sāga) столкнулись Peugeot 407 и Peugeot 206.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67219765, 26467582 (по рабочим дням с 08.00 до 16.30) или 110 (круглосуточно).