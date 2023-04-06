Полиция просит отозваться свидетелей аварии

В понедельник, 3 апреля в 17.43 автомобиль Opel Astra Caravan ехал по улице Буллю в Риге - со стороны ул. Спилвес в сторону ул. Дзирциема. Напротив дома по адресу ул. Дзирциема 42 на нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил велосипедиста.

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Начат уголовный процесс, продолжается расследование.

Полиция просит отозваться возможных свидетелей ДТП, которые могут поделиться важной информацией или записи с видеорегистратора. Звонить по номерам: 67219837, 29971069 или 110.