Полиция просит отозваться свидетелей ДТП в Кенгарагсе
Foto: Valsts policija

Рижское региональное управление полиции просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 27 января, в 20.20, возле дома номер 301 по улице Маскавас.

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Как отмечают в полиции, в это время неустановленное транспортное средство столкнулось с темно-коричневым автомобилем Chevrolet Trax, в результате чего Chevrolet врезался в Peugeot Boxer.

Упомянутые транспортные средства ехали по ул. Масквас в направлении от улицы Рушону в сторону ул. Прушу.

Свидетелей происшествия полиция просит обращаться по телефонам: 67219837, 26653635 или 110.

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