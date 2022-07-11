Полиция просит отозваться свидетелей трагического ДТП на шоссе Рига — Лиепая

Полиция просит отозваться свидетелей трагического ДТП, которое произошло 8 июля на шоссе Рига — Лиепая.

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Как уже сообщалось, 8 июля около 12 часов дня в Марупском крае на трассе А9 Рига-Лиепая произошло столкновение нескольких транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончались два человека.

Государственная служба окружающей среды сообщала, что на месте аварии на площади примерно 100 квадратных метров растеклось приблизительно 20 тонн топлива.

Госполиция просит очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которые могут предоставить любую информацию, полезную для расследования, или водителей транспортных средств, имеющих записи видеорегистратора с места происшествия, звонить по телефонам 67219705, 67086659, 26653618 в рабочее время с 08.00 до 16.30 или по круглосуточно доступному телефону 110.