Полиция просит отозваться свидетелей трагического ДТП с участием таксиста

Госполиция просит отозваться свидетелей трагической аварии, которая произошла 16 апреля, в 13.45, на шоссе Рига — Елгава (край Олайнес), где такси Renault сначала, возможно, врезался в стоявший на обочине грузовой автомобиль Mercedes Benz, а затем съехал с проезжей части, задев микроавтобус Volkswagen Transporter.
От полученных травм водитель Renault скончался на месте аварии.
Полиция просит отозваться свидетелей ДТП, а также водителей, у которых в салоне авто установлен видеорегистратор, зафиксировавший момент аварии.
Информацию можно сообщать по телефонам: 67219847, 26653637 или 110.