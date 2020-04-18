Полиция просит отозваться свидетелей трагического ДТП с участием таксиста

Госполиция просит отозваться свидетелей трагической аварии, которая произошла 16 апреля, в 13.45, на шоссе Рига — Елгава (край Олайнес), где такси Renault сначала, возможно, врезался в стоявший на обочине грузовой автомобиль Mercedes Benz, а затем съехал с проезжей части, задев микроавтобус Volkswagen Transporter.

От полученных травм водитель Renault скончался на месте аварии.

Полиция просит отозваться свидетелей ДТП, а также водителей, у которых в салоне авто установлен видеорегистратор, зафиксировавший момент аварии.

Информацию можно сообщать по телефонам: 67219847, 26653637 или 110.