Полиция просит отозваться свидетелей трагической аварии на Лиепайском шоссе

Курземское региональное управление полиции просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 5 ноября, в 13.50 на дороге А9 в Салдусской волости, где в результате лобового столкновения погиб водитель Renault.

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В свою очередь, водитель и пассажиры BMW получили травмы и были доставлены в больницу. По данному делу начат уголовный процесс.

Очевидцев ДТП просят обращаться в полицию по телефонам: 63802332 или 110.