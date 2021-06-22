Полиция просит отозваться жителей, пострадавших от действий турфирмы BKS Travel

Государственная полиция проводит расследование в связи с возможными противоправными действиями со стороны турфирмы BKS Travel. По имеющейся информации, агенты получали от клиентов деньги, однако обещанную услуги не оказывали, а деньги не возвращали. Госполиция призывает откликнуться пострадавших жителей, купивших путевку через фирму BKS Travel (прежнее название Infinity Travel).

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Как ранее сообщалось, 26 мая Центр защиты прав потребителей приостановил действие лицензии турагента для фирмы BKS Travel.

В ЦЗПП поступили жалобы о том, что BKS Travel не вернула потребителям деньги за несостоявшиеся поездки, а также, получив плату за путевку, не обеспечивала выполнение поездки и прекращала общение с покупателями тура. Центр возбудил административное дело о деятельности BKS Travel, проводятся надзорные мероприятия.

После решения о приостановке лицензии фирме BKS Travel запрещено продавать туристические услуги. Она должна выполнить все обязательства, которые вступили в силу до приостановки лицензии.

Государственная полиция просит отозваться любого, кто не получил обещанную оплаченную услугу от компании BKS Travel. Заявление можно адресовать 3-му отделу 3-го бюро Рижского регионального управления Государственной полиции (ул. Гуяс 15, Рига, LV-1026; kanc@riga.vp.gov.lv или используя портал www.Latvija.lv).

Чтобы досудебное расследование двигалось быстрее, пострадавших просят уже в заявлении детально описывать, при каких обстоятельствах были подписаны соглашения с представителями турагента (в том числе с кем именно было заключено соглашение и каким образом проводилась коммуникация), когда, как и в каком объеме была произведена оплата, когда была запланирована поездка, когда и по каким причинам сообщили, что она отменяется, были ли возвращены деньги, а также сообщать любую другую полезную информацию. К заявлению просят прикладывать заверенные копии документов, связанные с заключенными соглашениями об оказании туристической услуги, чеки и переписку.