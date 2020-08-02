Полиция просит помочь найти детей

Рижский Зиемельский участок Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает Игоря Крастиньша 2006 г.р. и Виталия Орехова 2005 года.

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Игорь Крастиньш 1 августа около 17.00 вышел из дома по адресу 1 линия Чиекуркалнс, Рига и пропал. Приметы мальчика: рост 160 см, среднего телосложения, светлые волосы. Был одет в черные спортивные штаны с красными полосками.

Возможно находится вместе с другом Виталием Ореховым, которого также ищут. Мальчик 1 августа около 10.00 часов утра вышел из дома на улице Скултес в Риге и исчез.

Приметы ребенка: рост 170 см, нормального телосложения, светлые волосы. Был одет в черные спортивные таны, синюю спортивную кофту, с собой была небольшая сумка.

Полиция просит внимательно изучить фотографии детей. Если вы их видели или вам известно, где они могут находиться, просьба обращаться в полицию по номеру 110.