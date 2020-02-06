Полиция просит помочь найти Кристию: последний раз ее видели в Вецмилгрависе

Госполиция просит оказать помощь в поисках Кристии Юршевской 2006 года рождения, которую последний раз видели 5 февраля в Вецмилгрависе, на ул. Мелдру. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно, домой девочка не вернулась.

Приметы Кристии: рост 159 см, среднего телосложения, красные волосы до плеч. Была одета в короткую зеленую куртку, светлые штаны. На голове черная шапочка, обута в черные кеды.

Если вам что-либо известно о местонахождении девочки на фото, просьба звонить по тел. 67085921, 110 или обратиться в ближайший полицейский участок.