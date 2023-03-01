Полиция просит помочь в поисках девушки

Государственная полиция разыскивает Кейту Тутину (2008 г.р.), которая 26 февраля в 9 часов утра вышла из своего дома в Риге на улице Аглонас и пропала.

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В последний раз телефон девушки был использован в Добеле, на улице Стацияс.

Рост пропавшей: 160 см.

Полиция просит внимательно посмотреть на фотографию: если вы видели Кейту, или вам известно, где она может находиться, просьба звонить по телефону 110.