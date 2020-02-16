Полиция просит помощи в поисках 14-летней Анастасии

Участок Зиемельского района Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает Анастасию Иванову 2005 года рождения.

Девушка 15 февраля в районе 12 часов дня вышла из дома по адресу ул. Русова в Риге и до сих пор не вернулась.

Приметы девушки: рост 156 см, худощавого телосложения, короткие красные (крашеные) волосы.

Была одета: куртка с камуфляжным раскрасом и капюшоном, черные штаны, светлая спортивная обувь — кеды, красная сумка.

Девушка может находиться в центре Риги с подругой.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086000 или 110!