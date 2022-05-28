Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Риге молодого человека
Foto: Valsts policija

Государственная полиция просит помощи у населения в поисках пропавшего в Риге в пятницу утром молодого человека.

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Кенгарагский участок полиции разыскивает Мартиньша Эдгара Пакалниетиса 2003 года, который в пятницу около 11 часов вышел из торгового центра Dole и не вернулся домой в Риге, на улице Вишкю. Местонахождение молодого человека до сих пор неизвестно.

На парне был синий свитер, зеленая куртка, синие брюки и бело-синие кроссовки. Молодой человек имеет проблемы со здоровьем и может находиться в любом районе Риги.

Полиция просить всех, кому что-либо известно, и звонить по номеру телефона 110.

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