Полиция просит помощи в поисках пропавшей без вести жительницы Кекавы
Foto: Valsts policija

Баложский участок Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Сабине Устинову 1999 года рождения, сообщили порталу Delfi в полиции.

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6 января этого года около 22.00 Устинова покинула свое место жительства в Кекаве, в районе птицефабрики «Кекава», и до сих пор не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.

Приметы девушки: рост около 165 см, фиолетовые волосы до плеч; была одета в черную зимнюю куртку, черные штаны, красный джемпер с изображением зайчика.

У Сабине есть проблемы со здоровьем.

Возможно, она взяла с собой удостоверение личности и розовую зажигалку.

Полиция призывает жителей осмотреть фотографию Сабине и отозваться всех, у кого есть информация о местонахождении девушки, связавшись со стражами порядка по телефону 110 или 67099200.

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