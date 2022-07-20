Полиция просит помощи в розыске 12-летнего мальчика
Foto: Valsts policija

Кенгарагский участок управления Госполиции Рижского региона разыскивает пропавшего без вести Артура Студентса 2010 года рождения. Подросток вечером 19 июля покинул свое место жительства на улице Икшкилес в Риге и до сих пор не вернулся.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Приметы мальчика: рост 146 см, среднего телосложения, светлые волосы. Вероятно, на нем были темно-синие (почти черные) спортивные штаны, синяя футболка, возможно, серый джемпер и спортивная обувь с белой полоской. При себе могла быть черная поясная сумка на молнии.

Полиция просит внимательно посмотреть на изображенного на фотографии мальчика. Если вы располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, просьба связаться с полицией по телефонам 67086800 или 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Rekomendācijas

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант
Не упустите шанс попробовать продажи на маркетплейсе с 142 млн покупателей
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Время выходить на глобальный рынок автозапчастей
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Разные магазины для разных покупателей. Как работает на eBay компания ProTuning.com