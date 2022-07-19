Полиция просит помощи в розыске девочки 2008 года рождения
Foto: Valsts policija

Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления полиции разыскивает пропавшую без вести Эмилию Петровску 2008 года рождения.

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Девочка 18 июля вышла из дома на улице Брунинтеку в Риге в районе трех часов дня и до сих пор не вернулась.

Приметы девушки: рост примерно 170 см, среднее телосложение, рыжевато-русые волосы.

Была одета в синие джинсы и белый джемпер с капюшоном. С собой была бирюзовая сумочка.

В последний раз девочку видели 18 июля около 17 часов на улице Кр. Барона.

Полиция просит внимательно посмотреть на изображенную на фотографии девушку. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшей девушки, просьба связаться с полицией по телефону 110.

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