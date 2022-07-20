Полиция просит помощи в розыске несовершеннолетнего подростка

Кенгарагский участок управления Госполиции Рижского региона разыскивает пропавшего без вести Артура Студентса 2010 года рождения. Подросток вечером 19 июля покинул свое место жительства на улице Икшкилес в Риге и до сих пор не вернулся.

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Приметы мальчика: рост 146 см, среднего телосложения, светлые волосы. Вероятно, на нем были темно-синие (почти черные) спортивные штаны, синяя футболка, возможно, серый джемпер и спортивная обувь с белой полоской. При себе могла быть черная поясная сумка на молнии.

Полиция просит внимательно посмотреть на изображенного на фотографии мальчика. Если вы располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, просьба связаться с полицией по телефонам 67086800 или 110.