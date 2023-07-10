Полиция просит помощи в розыске подростка

Государственная полиция разыскивает подростка, местонахождение которого неизвестно с пятницы.

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Как сообщили порталу Delfi в пресс-службе Государственной полиции, Ралфс Янис Мелдерис, 2007 года рождения, ушел из дома в Олайнском крае еще 7 июля в 7 часов вечера. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы подростка: рост — 175 см, короткие темные волосы, шрам над правой бровью, бел одет в спортивные брюки, темную спортивную обувь Nike, возможно с собой была красная бейсболка.

В полиции допускают, что подросток может находиться в Риге, Огре, Олайне и Елгаве.

Если вы располагаете информацией, просят звонить в полицию по телефонам 67 085 938 или 110.