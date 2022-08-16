Полиция просит помощи в розыске пропавшего мужчины

Саласпилсский участок Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает без вести пропавшего Виктора Крупенкова 1963 года рождения. Мужчина 16 августа в районе 10 часов утра покинул место жительства в Государственном центре социальной защиты "Пансионат Ропажи" в Ропажском крае и до сих пор не вернулся.

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Приметы мужчины: рост 160 см, короткие седые волосы по бокам и сзади. Есть облысение. Мужчина говорит по-русски, имеет проблемы со здоровьем.

Был одет в синие брюки, рубашку сероватого цвета, на голове была камуфляжная кепка.

Полиция просит внимательно посмотреть на изображенного на фотографии мужчину. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего мужчины, просьба связаться с полицией по телефону 110.