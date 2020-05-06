Полиция просит помощи в розыске пропавшего несовершеннолетнего мальчика

Земгальский участок Рижского регионального управления разыскивает 14-летнего Виталия Орехова, который вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы мальчика: рост примерно 1,70 метра, спортивное телосложение, светлые волосы, голубые глаза.

Был одет в спортивную куртку серого цвета с капюшоном и серую спортивную обувь. С собой был черный рюкзак.

Полиция просит внимательно посмотреть на фотографию мальчика, и если вы обладаете какой-либо информацией о его возможном местонахождении, позвонить по телефону 67085984 или 110.