Полиция просит помощи в розыске пропавшей девушки

Рижский полицейский участок Тейки разыскивает Алису Елистратову 2006 года рождения. Девушка покинула свое место жительства 24 апреля в период с трех часов ночи до восьми часов утра и до сих пор не вернулась.

Приметы девушки: рост 170 см, худощавого телосложения, темные волосы (стрижка каре), носит очки.

Была одета в черную куртку, черные леггинсы, черные полусапоги. При себе был черный рюкзак.

Полиция призывает внимательно посмотреть на фотографию девушки и позвонить по телефону 110, если вы обладаете информацией о ее возможном местонахождении.