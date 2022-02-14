Полиция просит предъявить обвинение водителю, насмерть сбившему восьмилетнюю девочку

Госполиция просит прокуратуру предъявить обвинение пьяному водителю, насмерть сбившему восьмилетнюю девочку в Риге в микрорайоне Плявниеки.

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Днем 9 января в Риге, на улице Андрея Сахарова, водитель автомобиля Mercedes-Benz на регулируемом пешеходном переходе сбил трех пешеходов, которые были доставлены в медицинское учреждение. После ДТП водитель скрылся с места аварии. Позднее от полученных травм в медицинском учреждении скончалась девочка 2013 года рождения.

🇱🇻 Andreja Saharova ielā #Pļavnieki #Rīga #Latvija autovadītājs uz gājēju notrieca vīrieti ar bērnu un aizbrauca no notikumu vietas. Policija ir atradusi vainīgā auto.

📸 Eduards Grens, Vadims Masļskis (Jezduni) pic.twitter.com/ZiV5dV7SM6 — BreakingLV (@breakinglv) January 9, 2022

Первоначально был задержан мужчина 1987 года рождения, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без прав, но затем следствие установило, что виновником аварии был другой человек — мужчина 1989 года рождения.

11 февраля уголовный процесс был передан в прокуратуру для возбуждения уголовного дела по двум статьям Уголовного закона - за нарушение правил дорожного движения, если оно совершено лицом, управляющим транспортным средством в нетрезвом состоянии и повлекло тяжкие телесные повреждения потерпевшего или смерть.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет и лишением права управления транспортными средствами на срок до десяти лет.

Также мужчине может быть предъявлено обвинение в том, что он покинул место ДТП - за это полагается лишение свободы на срок до четырех лет, общественные работы или штраф с лишением прав на срок от трех до семи лет.

Полиция выражает глубочайшие соболезнования родным и близким девочки.