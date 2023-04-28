Полиция провела международную операцию: задержаны члены банды мошенников, включая гражданина Латвии

Сотрудники правоохранительных органов Германии, Латвии и Эстонии провели скоординированные действия, в ходе которой была ликвидирована международная организованная группировка мошенников. Их жертвами стали тысячи предприятий в ФРГ.

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По данным Генпрокуратуры, в ходе спецоперации были проведены обыски на 17 объектах, задержаны трое подозреваемых, включая гражданина Латвии. Также изъято большое количество наличных денег, наркотики и другие доказательства. Кроме того, удалось заморозить около 300 банковских счетов.

Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что в период с сентября 2020 года члены преступной группы по мошеннической схеме выманили у немецких компаний более 2,5 млн евро.

Компании, зарегистрированные в Германии, как и в других странах-членах Европейского Союза, по закону обязаны публиковать определенную информацию в государственном коммерческом регистре. Эти данные публикуются на специальном сайте. Эти публикации необходимо оплатить, поэтому компаниям обычно выписывается счет.

Члены преступной группировки незаконно получили информацию о новых записях с сайта коммерческого регистра и на основании полученных данных подготовили поддельные счета. Каждой компании нужно было заплатить за эту услугу 850 евро, что значительно превышает сумму, предусмотренную законодательством Германии.

За указанный период подозреваемые направили компаниям и ассоциациям более 150 000 таких фальшивых счетов-фактур, при этом несколько тысяч получателей уже оплатили полученные счета-фактуры, тем самым став жертвами мошенников.

Расследование дела вели также специалисты из Литвы, Болгарии, Венгрии, Мальты и Чехии, которые проследили денежные цепочки и смогли установить подозреваемых.

В рамках спецоперации в Латвии был задержан один подозреваемый по этому делу. 27 апреля выдан ордер на его выдачу немецким правоохранительным органам.