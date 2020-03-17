Полиция проверит случай в Пиньки, где воспитанник детского сада заболел коронавирусом

Госполиция объявила о начале проверки случая в Пиньки, где детский сад Saimīte пришлось закрыть на дезинфекцию, так как выявлен заболевший коронавирусом ребенок, который, возможно, был с родителями в другой стране, однако руководство детсада об этом не знало.

Руководитель детского сада Инга Эрдмане-Хермане подтвердила агентству LETA, что этот ребенок последний раз был в детском саду 12 марта, еще до того, как было принято решение об обязательных расписках от родителей о том, что они не посещали опасные зоны.

В тот момент, когда у ребенка проявились симптомы коронавируса, детский сад он не посещал, поэтому риск, что от него могли заразиться другие дети, невелик.