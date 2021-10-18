Полиция проверит возможные нарушения эпидемиологической безопасности на поединке Бриедиса

Госполиция начала административный процесс, в рамках которого будут проверены возможные случаи нарушения эпидемилогической безопасности во время боксерского поединка Майриса Бриедиса против Артура Манна. Напомним, мероприятие состоялось в рамках шоу Rumble in Riga, которое проходило в минувшую субботу в

Arēnā Rīga.

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По наблюдениям очевидцев, во время разогрева, который проходил в ринге, многие зрители, находившиеся в зале, не использовали респираторы или использовали их неправильно. С приближением финального боя охрана напомнила об обязательном использовании респираторов. На экранах Arēna Rīga также были размещены призывы использовать маски таким образом, чтобы они закрывали нос и рот.

"Будут выяснены все обстоятельства и оценена ответственность организаторов за возможные нарушения требований эпидемиологической безопасности", — говорится в сообщении Госполиции.

Как уже сообщалось ранее, Майрис Бриедис в третьем раунде одолел Манна и защитил свой чемпионский пояс Международной Федерации бокса и журнала The Ring.