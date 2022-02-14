Полиция проводит выборочные проверки на эстонско-латвийской границе
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В связи с обострением ситуации с безопасностью полиция проводит выборочные проверки транспортных средств на эстонско-латвийской границе, сообщает Postimees.

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Руководитель бюро готовности к кризисам департамента полиции и погранохраны Рауно Роозимяги сказал, что полиция проводила выборочные проверки транспортных средств на эстонско-латвийской границе уже с лета прошлого года, когда ситуация на границах Республики Беларусь и Европейского Союза обострилась.

"Мы делаем это, чтобы Эстонию нельзя было использовать в качестве транзитной страны для нелегальной миграции", — уточнил он.

В ситуации, когда в Латвии, Литве и Польше по-прежнему много людей, которые могут попытаться использовать Эстонию для нелегальной миграции в Финляндию или Швецию, необходимо послать четкий сигнал о том, что вероятность быть пойманным полицией в Эстонии очень высока,отметил он.

"Мы продолжим выставлять дополнительные патрули для проверки прибывающих с юга транспортных средств, дополнительные патрули в портах Северной Эстонии будут проверять пассажиров судов", — сказал Роозимяги.

В воскресенье 14 полицейских Ляэнеской префектуры проверили прибывших в Эстонию в волости Хяэдемеэсте, им также помогали сотрудники налогово-таможенного департамента. Всего проверено 453 автомобиля, в том числе пять автобусов.

Полицейские выявили и отстранили от вождения гражданина Латвии без водительских прав. Были обнаружены и другие мелкие нарушения закона, в случае которых полицейские ограничились предупреждением.

В воскресенье полицейские Лыунаской префектуры также выборочно проверила прибывающих в страну в Юго-Восточной Эстонии, где нарушений закона обнаружено не было.

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