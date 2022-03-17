Полиция раскрыла совершенное три года назад убийство на аэродроме Spilve

В понедельник, 14 марта сотрудники первого бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции передали в прокуратуру материалы уголовного дела об убийстве мужчины 1975 г.р.

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Из материалов дела следует, что 17 апреля 2019 года в окрестностях рижского аэродрома Spilve был обнаружен труп мужчины с 21 колото-резанными ранами.

Первоначально расследование не двигалось, однако, в 2021 году была получена новая информация, благодаря которой сотрудники полиции выяснили, что преступление совершил мужчина 1989 г.р. без определенного места жительства. В августе прошлого года подозреваемый был задержан, ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.

В ходе расследования было установлено, что жертва и нападавший между собой знакомы не были, преступление было совершенно спонтанно. Оба встретились случайно на улице и стали конфликтовать. По имеющейся у полиции информации, не исключено, что нападавший до этого длительное время употреблял алкоголь.

Уголовный процесс начат по 116-й статье Уголовного закона - убийство. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 20 лет. Подозреваемый арестован.