Полиция раскрыла убийства двух женщин под Ригой: подозреваемым предъявят обвинения

Сотрудники 1-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона передали в прокуратуру материалы о двух убийствах: первое было совершено в апреле прошлого года, второе — в декабре 2015 года. В полиции отметили, что первое убийство удалось раскрыть, тщательно расследуя второе.

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Как сообщает пресс-служба Госполиции, 13 и 15 июля 2021 года сотрудники Управления уголовной полиции Рижского региона задержали мужчину 1994 г.р. и женщину 1992 г.р., подозреваемых в убийстве и ограблении в Гаркалне женщины 1963 г.р. Преступление было совершено 18 апреля.

В полиции пояснили, что тело 58-летней женщины со следами насильственной смерти было найдено в ее квартире. Следствием установлено, что преступление было спланировано с целью похитить из дома накопления жертвы.

Убийцы знали женщину и тот факт, что она может хранить дома крупную сумму. Преступники изучили распорядок дня своей жертвы и напали на нее, когда она вернулась домой.

Расследуя это преступление, полиция пришла к выводу, что криминальный дуэт может быть причастен еще к одному убийству: 11 декабря 2015 года в Гаркалне было найдено тело пенсионерки 1938 г.р. со следами насильственной смерти. Полиция установила, что преступление совершили из корыстных побуждений, а у жертвы также похитили деньги.