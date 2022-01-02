Полиция расследует 52 уголовных процесса о возможной фиктивной вакцинации
Foto: LETA

В делопроизводстве Государственной полиции в настоящее время находится 52 уголовных процесса о возможной фиктивной вакцинации, а также начато 76 проверок, связанных с фиктивной вакцинацией и подделкой сертификатов, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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Еще один уголовный процесс о предположительной фиктивной вакцинации находится в делопроизводстве Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

В получении сертификатов Covid-19 без вакцинации в целом подозреваются несколько сотен человек.

Согласно обобщенной агентством LETA информации, с августа, когда полиция впервые сообщила о задержаниях по подозрению в фиктивной вакцинации и подделке документов, по этим делам проходят не менее 15 работников здравоохранения.

Один медик уже получил наказание. Осенью прокуратура вынесла решение о применении штрафа в размере 1500 евро к медсестре, которая подделала направление для получения негативного результата теста на Covid-19.

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