Полиция расследует десятки дел о возможной причастности работников ABLV Bank к отмыванию денег

В производстве Госполиции находится в настоящее время 50 уголовных процессов о возможной легализации преступно нажитых средств с использованием счетов ABLV Bank, и примерно в десяти делах есть признаки, свидетельствующие о возможной поддержке со стороны работников банка.

Представитель отдела общественных отношений Госполиции Элина Приедите рассказала, что все процессы ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями. Много процессов, в которых констатированы противозаконные действия клиентов, но есть и несколько случаев, в раскрытии которых участвовал банк.

Примерно в десяти делах есть признаки, свидетельствующие о том, что сотрудники банка, отдельно взятые или действуя в группе, оказывали поддержку в легализации, тем самым соучаствуя в преступлениях.

Как сообщалось, один из уголовных процессов — об отмывании через банк 50 млн евро с 14 фигурантами — переняла прокуратура по борьбе с организованной преступностью.