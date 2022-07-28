Полиция расследует конфликт Парадниекса с продавщицей на центральном рынке
Foto: LETA

Государственная полиция расследует уголовное дело о возможном разжигании национальной розни в разговоре продавщицы Рижского центрального рынка с советником премьер-министра по вопросам демографии Имантом Парадниексом (Национальное объединение).

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В "Facebook" Парадниекс рассказал, что в пасхальное утро у него возник конфликт с продавцом специй на Рижском центральном рынке. Женщина назвала его "нацистом" и произнесла другие оскорбительные фразы как в его адрес, так и в адрес украинцев, и все это в ответ на "дружескую просьбу хотя бы поздороваться по-латышски".

В отделе по связям с общественностью Государственной полиции агентству ЛЕТА подтвердили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье за разжигание национальной розни. Других комментариев полиция не дает.

Парадниекс утверждает в социальных сетях со ссылкой на полицию, что конкретная продавщица "официально выдворена из страны по всей строгости закона". В полиции, напротив, сообщили, что женщина сама покинула страну.

Парадниекс рассказал также, что указанное торговое место было закрыто, предприятие оштрафовано за нелегальную занятость, в том числе без достаточного знания государственного языка, а хозяину дано время для приведения в порядок своего бизнеса.

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