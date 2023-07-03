Полиция расследует нарушения в незарегистрированном пансионате в Кандаве

Государственная полиция по требованию омбудсмена проверит возможные нарушения в Кандавском пансионате, куда социальные службы Кандавы и Тукумса долгое время отправляли стариков и людей с функциональными нарушениями несмотря на то, что учреждение не зарегистрировано в соответствии с законом и не соответствует минимальным требованиям к такого рода учреждениям.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Нарушения помогла выявить весенняя кампания омбудсмена "Жизнь в пансионате — какая она?", в ходе которой люди делились собственным опытом или опытом близких. Сотрудники бюро омбудсмена посетили пансионат в Кандаве без предупреждения, и его руководство не смогло представить никаких официальных документов, которые подтверждали бы законность оказания услуг в пансионате и тот факт, что такие услуги нужны конкретным людям и соответствуют их потребностям.

Тукумсское самоуправление отрицает выводы о нарушениях, однако омбудсмен напоминает, что оказывать социальные услуги может только зарегистрированный поставщик услуг, и оказание таких услуг должно быть его основной деятельностью. Учреждение должно быть зарегистрировано независимо от того, довольны ли его клиенты бытовыми условиями или нет.

Кандавского пансионата нет среди зарегистрированных поставщиков социальных услуг в регистре Министерства благосостояния, и ответственные учреждения не знали о его существовании. Между тем задача этих учреждений — не допустить противозаконных действий, угрозы жизни и здоровью людей, регулярно проверяя соблюдение нормативных актов. Более того, Тукумсская дума знала о нарушениях по крайней мере с 2021 года, когда в ходе административно-территориальной реформы перенимала его у Кандавского края.

О том, что сотрудники бюро омбудсмена обнаружили в пансионате, читайте — здесь.