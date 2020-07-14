Полиция расследует обстоятельства смерти писателя Паула Банковскиса

Госполиция начала уголовный процесс по факту смерти писателя и публициста Паула Банковскиса (1973 г.р.). Эту информацию подтвердили также в пресс-центре Рижского регионального управления полиции.

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В полиции подтвердили, что в минувшее воскресенье в Риге, в одной из квартир было найдено тело писателя. По данным Privātā Dzīve, у Банковскиса имелись проблемы со здоровьем, кроме того, он болезненно переживал смерть своей спутницы жизни Андры Нейбурги, которая скончалась в марте 2019 года.

Как отмечает LA, много вопросов также вызывает и последнее фото и запись Паула Банковскиса, оставленная в Instagram. На фото изображены оставленные на кровати брюки и подпись: "Ar gie v". Возможно, писатель хотел написать: "Ar Dievu".

Паулс Банковскис — писатель и публицист, автор многих романов, сборников сочинений и киносценариев. За сценарий к фильму "Густав Клуцис. Неправильный латыш" он получил почетную награду "Большой Кристап". Также был лауреатом премии Яниса Балтвилкса.

Два раза он был удостоен приза в конкурсе романов журнала Karogs, многократно выдвигался на премию "Награда года в литературе Латвии".

Во время учебы работал внештатным автором в изданиях "Literatūra un Māksla", "Labrīt", в журнале "Rīgas Laiks", позже в газете "Diena" на портале "Ir.lv".