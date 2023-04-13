Полиция расследует попытку убийства учащегося Рижского техникума искусств и медиа

Государственная полиция в рамках уголовного процесса ведет расследование покушения на убийство молодого человека в Рижском техникуме искусств и медиа.

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6 апреля во второй половине дня в Госполицию поступил вызов в учебное заведение в Иманте, где один из учащихся получил ножевые ранения, сообщили в отделе по связям с общественностью Госполиции.

Вскоре после инцидента по подозрению в совершении преступления полицейские задержали несовершеннолетнего. По данному делу начат уголовный процесс о покушении на убийство, в рамках которого выясняются обстоятельства и мотивы произошедшего.

К задержанному молодому человеку применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Пострадавший молодой человек продолжает лечение после инцидента, его жизни ничто не угрожает.

Учитывая, что расследование еще продолжается, полиция не предоставляет более подробных комментариев.

Программа TV3 Degpunktā сообщила вчера, что инцидент произошел сразу после занятий около 17:00. Потерпевший сидел с девушкой в раздевалке спортзала техникума, когда в дверях внезапно появился человек в маске, вытащил нож и целенаправленно двинулся в сторону потерпевшего. По словам учащихся техникума, 17-летний парень трижды ударил потерпевшего ножом в живот и один раз в руку.

Позже личность нападавшего была установлена. Учащиеся техникума допускают, что причиной его агрессивного поведения стала ревность. Нападавший и раньше терроризировал девушку, не позволяя ей общаться с другими мальчиками. По словам матери потерпевшего юноши, девушка пыталась обратиться за помощью, но никто из взрослых не воспринял ее опасения всерьез.