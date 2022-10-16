Полиция расследует причину пожара в доме, где проживает украинская семья

В социальных сетях распространилась информация о том, что в пятницу в Заубе, заблокировав входную дверь ломом, умышленно подожгли церковный дом, где жила украинская семья. Государственная полиция подтвердила факт пожара и предоставила имеющуюся в ее распоряжении информацию.

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Представитель Госполиции Гита Гжибовска сообщает, что 14 октября поступила информация о пожаре, который вспыхнул в доме в местечке Заубе Цесского края. По данным полиции, в этом доме проживает семья из Украины. В огне никто не пострадал.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье 18 Уголовного кодекса – за уголовные преступления против собственности. Государственная полиция установила и допросила возможных свидетелей.

Предполагается, что возгорание в доме могло начаться из-за неосторожного обращения с огнем. Для установления точных обстоятельств назначены экспертизы. Информация о том, что дверь была закрыта снаружи, пока не подтвердилась. Расследование продолжается.