Полиция расследует вечеринку на юбилее режиссера Луриньша

Госполиция начала административный процесс в связи с празднованием юбилея режиссера Латвийского Национального театра (ЛНТ) Валдиса Луриньша.

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Как отмечает rus. lsm.lv, на прошлой неделе полиция получила информацию о том, что, возможно, во время действия на территории Латвии режима чрезвычайной ситуации произошло собрание, связанное с приемом гостей. Речь идет о праздновании юбилея режиссера ЛНТ Валдиса Луриньша.

По факту была проведена ведомственная проверка, а затем принято решение о начале процесса об административном нарушении.