Полиция расследует возможное мошенничество в целях наживы во время футбольного матча

Полиция расследует сообщение Федерации футбола Литвы (ФФЛ) о возможном мошенничестве во время футбольного матча с целью получения прибыли от ставок.

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По информации полиции Тельшяйского уезда, заявление федерации получено в городе Мажейкяй 20 августа.

Сообщалось, что во время соревнований на их ход и результаты оказывалось влияние в целях получения прибыли от ставок.

Как сказал BNS во вторник генеральный секретарь Федерации футбола Литвы Эдгарас Станкявичюс, правоохранительные органы проводят расследование о соревнованиях Первой лиги.

"Полиция проводит досудебное расследование, наш Следственный комитет выполняет свою работу. Что могу подтвердить, что расследование касается не одних соревнований, а ведется комплексное расследование," - заявил он.

По словам Станкявичюса, предполагаемое мошенничество связано "не обязательно с одним футбольным клубом".

Однако от подробных комментариев он воздержался.

Полиция получила заявление 20 августа, а вызвавший подозрения матч состоялся раньше. В ближайшие несколько недель ФФЛ планирует обнародовать еще информацию.