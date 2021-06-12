Полиция разогнала несколько сотен студентов в Вецаки: они отмечали конец учебного года
Foto: Artis Veigurs

Поздно вечером в пятницу, 11 июня, на пляже в Вецаки полицейские разогнали толпу из нескольких сотен иностранных студентов, которые отмечали конец учебного года. Об этом рассказал представитель Госполиции Том Садовскис.

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Полицейским участка в Зиемельском районе в 20:50 поступила информация о том, что на пляже в Вецаки собралось много людей, которые включают громкую музыку.

Полицейские приехали в Вецаки и увидели, что примерно 200-300 иностранных студентов отмечают конец учебного года. По словам Садовскиса, на пляже была установлена звукоусилительная техника.

Полиция нашла предполагаемых организаторов "мероприятия" и разогнала толпу студентов. Сейчас в Госполиции продолжают рассматривать обстоятельства этого происшествия.

В пятницу вечером полиция получала сигналы и других похожих и менее масштабных случаях. Полицейские приезжали на парковку на улице Краста и на парковку Олайне, где, согласно полученным жалобам, собирались люди и включали громкую музыку. В обоих случаях участники "мероприятий" расходились и разъезжались после появления полиции.

Согласно действующим правилам эпидемиологической безопасности, под открытым небом в групповых мероприятиях разрешено собираться группам не более 20 человек.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Вецаки Олайне
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