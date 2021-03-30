Полиция развернула на латвийско-эстонской границе нарушителей из Беларуси и Украины

28 марта полицейские Ляэнеской префектуры проверяли в Пярнумаа законность въезда иностранцев в Эстонию и обнаружили восьмерых граждан Украины и одного гражданина Беларуси, которые нарушили установленные в связи с распространением вируса ограничения на въезд в Эстонию.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Руководитель службы надзора за границей и миграцией Ляэнеской префектуры Марго Петерс сказал, что полицейские проверили на шоссе Таллинн-Пярну-Икла более 160 транспортных средств, которые въехали в Эстонию через пограничный пункт Икла (эстонско-латвийская граница).

Всего было проверено 239 человек, более половина которых были иностранными гражданами, и в ходе этой проверки были обнаружены нарушения со стороны пяти иностранцев.

„Оснований для въезда в Эстонию не было у четверых граждан Украины и одного гражданина Беларуси. По отношению всех этих иностранцев у полицейских было основание полагать, что они желают найти в Эстонию работу, хотя двое из них утверждали, что едут к другу на день рождения", — сказал Петерс.

Вечером того же дня полицейские остановили недалеко от Пярну микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинскими регистрационными номерами. Из находившихся в автобусе девяти иностранцев у четырех мужчин, граждан Украины, не было законного основания для нахождения в Эстонии.

„По их словам, они хотели заняться в Эстонии предпринимательством, права на работу в Эстонии у них не было", — рассказал Петерс.

Девятерым иностранцам, нарушившим правила въезда в Эстонию, пришлось вернуться домой.

Петерс напомнил еще раз, что сейчас иностранцы могут приехать в Эстонию на работу лишь в случае, если на момент пересечения границы у них уже есть работодатель и работа в Эстонии оформлена корректно.