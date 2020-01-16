Полиция разыскивает без вести пропавшую женщину

Лиепайский участок Курземского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшую без вести Анджелику Кристале 1989 г.р., которая 13 января в 9.00 часов утра вышла из своего дома по адресу Лиепая, улица Гутманя, и пропала.

Приметы пропавшей женщины: рост 1,76 см, худая, волосы светлые, до плеч.

Была одета в черную куртку, синие джинсы, на ногах - черная спортивная обувь Nike. С собой была синяя женская сумочка.

Если вам известно, где может находиться Анджелика, просьба звонить в полицию по номеру 110.