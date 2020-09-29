Полиция разыскивает двух пропавших девочек, старшей из которых 17 лет

Олайнский участок Госполиции разыскивает двух несовершеннолетних — Валерию Земите 2003 года рождения и Александру Словахотову 2005 года рождения. 25 сентября они вышли из дома в Скулте, в Марупском крае, и до сих пор об их местонахождении ничего не известно.

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Девочки могут находиться в Риге, в Ильгюциемсе или Болдерае.

Приметы Валерии: рост 162 см, русые волосы до плеч, одета в розовую кофту, черные штаны и белые кроссовки Adidas.

Приметы Александры: рост 165 см, светлые волосы до плеч, одета в розовую кофту, спортивные серые штаны, на ногах черно-белые кроссовки Adidas.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочек, полиция просит звонить по телефонам 67085938 или 110.