Полиция разыскивает двух пропавших жителей социального дома
Foto: Valsts policiija

Рижский Курземский участок Госполиции разыскивает пропавших 22-летнего Виктора Водолазского и 43-летнего Дмитрия Голубева. 17 мая около 16:00 они вышли из социального дома на улице Плата и не вернулись. У обоих мужчин есть проблемы со здоровьям.

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Приметы Виктора: рост 171 см, худой, крашеные короткие волосы, носит очки. Был одет в джинсовые шорты и черную футболку, на голове была кепка с надписью Adidas.

Приметы Дмитрия: рост 176 см, зудой, крашеные короткие волосы. Был одет в синие джинсовые шорты.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчин, полиция просит звонить по телефонам 67085928 или 110.

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