Полиция разыскивает молодую женщину с маленьким ребенком

Курземское региональное управление полиции (Вентспилсский участок) разыскивает Дайну Шашкину (1999 г.р.).
В последний раз ее видели 26 февраля, в Вентспилсе. Женщина может находиться также в Лиепае. Вместе с ней в коляске был маленький ребенок.
Ее приметы: рост 165 см, нормального телосложения.
Предположительно была одета: куртка цвета хаки армейского образца, темные джинсы.
Одежда ребенка: розовая куртка, розовая шапочка, розовая обувь, синие джинсы.
Информацию просьба сообщать по телефонам 110 или 63680808.