Полиция разыскивает мужчину, который самовольно покинул психиатрическую больницу
Foto: Valsts policija

Полиция просит помощи общества в поисках Антанаса Азарявичюса, самовольно покинувшего Рижский центр психиатрии и наркологии на ул. Твайка.

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Мужчина 1988 г. рожд. в воскресенье около 20.30 самовольно ушел из медицинского учреждения, и его местонахождение до сих пор не известно, сообщили в Госполиции.

Рост мужчины примерно 186 см, у него короткие светлые волосы, он одет в пижаму и длинный зеленый халат.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, полиция просит звонить по телефонам 67086000 или 110.

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LETA

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LETA
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