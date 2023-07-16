Полиция разыскивает мужчину, пропавшего в Риге в конце мая

Рижский участок Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Эдийса Фрейманиса.

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В последний раз Эдийса Фрейманиса видели 29 мая этого года в Риге, на улице Кристапа.

Приметы пропавшего мужчины: рост 172 см, среднего телосложения, светлые волосы, носит очки.

Госполиция призывает всех, кто знает возможное местонахождение мужчины, звонить по номеру 110.