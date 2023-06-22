Полиция разыскивает мужчину с проблемами со здоровьем
Foto: Valsts policija

Пардаугавское управление Госполиции Рижского региона разыскивает пропавшего мужчину 1936 года рождения. Валентин Светлов вышел из своего дома на улице Даугавгривас и не вернулся.

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Приметы: рост 165 см, среднее телосложение, седые волосы, лысина. У мужчины проблемы со здоровьем.

Возможная одежда: темные брюки от костюма, темная футболка, темная обувь.

Всех, кто видел пропавшего, полиция просит звонить по номеру 67085982 или 110.

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