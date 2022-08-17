Полиция разыскивает мужчину, угрожавшего гражданке Украины

Государственная полиция просит помощь общества в идентификации личности и идентификации мужчины, который в мае в поезде угрожал гражданке Украины.

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12 мая в 23.37 на маршруте электрички "Рига-Саулкрасты" мужчина, изображенный на фото, вступил в конфликт с гражданкой Украины, высказывая в адрес женщины угрозы и оскорбительные фразы.

Конфликт произошел во время перегона от станции "Рига" до станции "Земитаны". Мужчина зашел в поезд на станции "Рига" и вышел на станции "Лиласте".

Полиция просит отозваться тех, кто узнал мужчину на фотографии или может предоставить информацию о его местонахождения и другие данные, которые могут помочь в расследовании. Звонить следует по телефону 67 208 918.