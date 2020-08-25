Полиция разыскивает несовершеннолетнюю девушку
Foto: Valsts policija

Мадонский участок Видземского регионального управления Государственной полиции разыскивает несовершеннолетнюю Эгию Волкову 2005 г.р., которая 22 августа не вернулась в волость Дзелзавас, Мадонский край.

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Приметы девушки: рост 1,60 см, среднего телосложения, длинные коричнево-красные волосы со светлыми корнями.

Была одета: в светло синие джинсы, серо-синюю куртку с молнией, на ногах - спортивная обувь розового цвета.

Если вы располагаете информацией о возможном местонахождении пропавшей девушки, просьба обращаться в полицию по телефонам: 26344303 или 110.

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