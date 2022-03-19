Полиция разыскивает подозреваемого в особо тяжком преступлении
Foto: Valsts policija

Управление Рижского региона Государственной полиции разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Приметы подозреваемого — рост 165 — 175 см, возраст примерно 30 — 40 лет, говорит по-русски.

Полиция призывает ознакомиться с фотографиями и любого, кто знает о его месте нахождения, сообщить полиции по номеру 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?