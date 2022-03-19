Полиция разыскивает подозреваемого в особо тяжком преступлении

Управление Рижского региона Государственной полиции разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.
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Приметы подозреваемого — рост 165 — 175 см, возраст примерно 30 — 40 лет, говорит по-русски.
Полиция призывает ознакомиться с фотографиями и любого, кто знает о его месте нахождения, сообщить полиции по номеру 110.
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