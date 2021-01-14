Полиция разыскивает подозреваемого в преступлении: он может быть вооружен
Foto: Valsts policija

Участок полиции "Центр" Рижского регионального управления полиции разыскивает Тома Перконса (1996 г.р.), который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений. Прозвище — "Гром"

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Его приметы: рост 185 см, спортивного телосложения, мускулистый.

На теле имеются татуировки: на руках — изображения льва, тигра и черепа, на пальцах — слово "ГРОМ".

Полиция предупреждает: мужчина агрессивен и может быть вооружен. Также полиция призывает граждан не приближаться к разыскиваемому и не пытаться задержать своими силами.

Информацию просьба сообщать по телефону 110.


Полиция разыскивает подозреваемого в преступлении: он может быть вооружен
Foto: Valsts policija


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